Более того, продолжил эксперт, интервью Ярослава Качиньского, в котором он потребовал огромную компенсацию за Вторую мировую войну одновременно у России и Германии, в очередной раз заставило европейцев усомниться в адекватности политика и его партии.
«Текущее польское руководство имеет в Европе отнюдь не лучшую репутацию. Правящую партию обвиняют в зажиме демократии, за судебные и другие реформы, несовместимые с представлениями Брюсселя, Варшаве грозят санкциями», — пишет Юсин.
Польша, по его мнению, вернулась к своей традиционной роли одного из лидеров неформальной антироссийской коалиции в Евросоюзе, которая после выхода Великобритании из объединения будет расслабляться.
Кроме того, добавил журналист, концепция вечных санкций и максимального дистанцирования от России, на которой настаивает Варшава, в сегодняшней Европе пользуется все меньшей популярностью.