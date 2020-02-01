России выгодно иметь Польшу в качестве главного оппонента в Европе, поскольку одиозная репутация ее властей обесценивает многие упреки в адрес Москвы. Об этом рассказал международный обозреватель издания «Коммерсантъ» Максим Юсин в своей недавно написанной колонке

Польские левые в ментальной ловушке и не смогут помириться с РФ – журналист Вишнёвский © facebook.com/maciej.wisniowski.399 Ярослава Качиньского, в котором он потребовал огромную компенсацию за Вторую мировую войну одновременно у России и Германии, в очередной раз заставило европейцев усомниться в адекватности политика и его партии.

«Текущее польское руководство имеет в Европе отнюдь не лучшую репутацию. Правящую партию обвиняют в зажиме демократии, за судебные и другие реформы, несовместимые с представлениями Брюсселя, Варшаве грозят санкциями», — пишет Юсин.

Польша, по его мнению, вернулась к своей традиционной роли одного из лидеров неформальной антироссийской коалиции в Евросоюзе, которая после выхода Великобритании из объединения будет расслабляться.

Кроме того, добавил журналист, концепция вечных санкций и максимального дистанцирования от России, на которой настаивает Варшава, в сегодняшней Европе пользуется все меньшей популярностью.