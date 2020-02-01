Красноармейский и Краснолиманский городские суды приговорил двух жительниц Донецкой области к пяти годам тюрьмы с испытательными сроками в два и один год за участие в референдуме о независимости ДНР, который Киев считает незаконным. Об этом 31 января сообщает пресс-служба прокуратуры в регионе

Бессмертный заявил, что если Украина хочет решить конфликт в Донбассе мирно, нужна амнистия © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

В ведомстве пояснили, что их признали виновным по ч.2 ст.110 УК Украины, то есть в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы в нарушение конституционного порядка по предварительному сговору лиц.

Согласно приговору суда, обвиняемые приговорены к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 и 1 года соответственно.

По мнению политолога Михаила Погребинского, для урегулирования донбасского конфликта необходимо провести амнистию для всех его участников, поскольку на юридическую проверку каждого конкретного человека могут уйти годы.