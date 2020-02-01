Судом установлено, что в мае 2014 жительницы принимали активное участие в организации и проведении референдума в качестве члена и заместителя председателя участковых избирательных комиссий.
В ведомстве пояснили, что их признали виновным по ч.2 ст.110 УК Украины, то есть в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы в нарушение конституционного порядка по предварительному сговору лиц.
Согласно приговору суда, обвиняемые приговорены к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 и 1 года соответственно.
По мнению политолога Михаила Погребинского, для урегулирования донбасского конфликта необходимо провести амнистию для всех его участников, поскольку на юридическую проверку каждого конкретного человека могут уйти годы.