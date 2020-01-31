Российский певец Валерий Сюткин заявил, что и не собирался ехать на Украину. Об этом 31 января сообщает RT со ссылкой на разговор с артистом

«Я и не собирался въезжать. Они сами назначают концерты, сами запрещают. Я к этому никакого отношения не имею. Что сделать? Сейчас не время, будем ждать, когда политическая атмосфера позволит. Нам, к счастью, есть где работать. Воспринимаем и переживаем трудности по мере их поступления. Запретили — и всего им доброго», — сказал Сюткин.

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Партия Порошенко обратится в СБУ и к Зеленскому из-за разрешения въезда артистам, выступавшим в Крыму © Facebook/Iryna Gerashchenko Валерию Сюткину за его высказывания о «целесообразности» аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.

Кроме того, въезд также могут запретить и другие госорганы, в частности Государственная пограничная служба.