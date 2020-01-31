Зеленский назвал визит Помпео на Украину знаковым событием, которое демонстрирует последовательную и всестороннюю поддержку Украины со стороны США.
«Мы благодарны за позицию относительно войны на Донбассе и незаконной аннексии Крыма. Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этому вопросу отдельного должностного лица из Государственного департамента», — заявил он.
Ранее Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече в Киеве обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами.
Госсекретарь США вновь заявил о неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины в противодействии российской агрессии, отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилении оборонных возможностей Украины и имплементации важных реформ.