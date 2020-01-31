Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что США будет активнее вовлечены в процессы мирного урегулирования войны в Донбассе после назначения отдельного должностного лица по этим вопросам из Госдепа США. Об этом 31 января он заявил на совместном брифинге с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве, который транслировался в Facebook

Первый день Помпео. Зачем госсекретарь США прибыл в Киев, а потом поедет в Минск и другие столицы СНГ? © REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | Перейти в фотобанк

«Мы благодарны за позицию относительно войны на Донбассе и незаконной аннексии Крыма. Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этому вопросу отдельного должностного лица из Государственного департамента», — заявил он.

Ранее Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече в Киеве обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами.

Госсекретарь США вновь заявил о неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины в противодействии российской агрессии, отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилении оборонных возможностей Украины и имплементации важных реформ.