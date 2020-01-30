Когда в 2013 перед Украиной встал вопрос о подписании соглашения об ассоциации с ЕС и вступлением в Таможенный Союз, продолжил эксперт, Янукович стал откровенно давить на Россию.
«Это сейчас господин Азаров (бывший на тот момент премьером Украины) выступает в качестве героя. А тогда он первый прекратил покупку российского газа. И Янукович в декабре приехал к Путину в Сочи со словами: «У меня Майдан, дайте денег. Ничего особо не поменялось», — подчеркнул Суздальцев.
Лукашенко и его окружение, добавил политолог, так же пытается давить на Россию, рассказывая об угрозе со стороны Запада и требуя от нее денег.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру