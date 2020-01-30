Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с поличным задержали трех бизнесменов, пытавшихся подкупить главу Фонда госимущества (ФГУ) в Одессе. Об этом 30 января сообщила пресс-служба НАБУ

Размер взятки составлял пять миллионов долларов. Взамен глава ФГУ должен был назначить на должность директора Одесского припортового завода ставленника взяткодателей.

Новый директор госпредприятия обеспечил бы сотрудничество завода с «определенным кругом частных компаний».

Всю сумму коррупционеры планировали передать в течение года. При передаче первого транша в размере 50 тысяч долларов их задержали.

Чиновник сообщил в НАБУ о полученном предложении. Расследование попытки подкупа началось в ноябре прошлого года. Во время переговоров подозреваемых с главой ФГУ велась скрытая видеосъемка.