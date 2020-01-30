«Предприниматель, который изображен на пророссийских щитах, Олег в эксклюзивном комментарии ТСН назвал билборды провокацией против него», — говорится в сообщении.
В ночь на 30 января жители Киева стали сообщать в сети, что в разных районах Киева внезапно появились билборды с очень необычной для украинской столицы рекламой.
На них было написано «Россия — наш главный стратегический партнер» и размещена фотография бизнесмена Олега Катющенко.
Реклама была размещена на русском языке, что нарушает закон о тотальной украинизации.