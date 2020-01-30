Предприниматель Олег Катющенко, чье фото было расклеено на билбордах в Киеве с подписью «Россия - наш главный стратегический партнер», считает действия неизвестных провокацией. Об этом 30 января сообщает ТСН, однако не дает прямой цитаты Катющенко

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