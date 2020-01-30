Украинский журналист Алексей Братущак направил в Офис президента официальный запрос по поводу заявления об отставке, якобы поданного Алексеем Гончаруком. У Зеленского ответили, что такого заявления премьер-министра зарегистрировано не было, сообщил Батрущак 29 января в своем Facebook

Гончарук почувствовал вкус крови и будет самостоятельно играть в политику - Молчанов © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

По мнению Батрущака, у юриста-премьера какое-то свое представление о документообороте между органами власти.

«Ну там, смской сбрасывать документы. Или через телеграмм-каналы. Или в других мессенджерах. Диджитализация. Ага. Если так, если официальные должностные лица передают Зеленскому свои заявления через смски (или как там у них это происходит?), тогда каждую смску на телефоне президента следует считать официальным документом. И так же регистрировать», — сыронизировал автор поста.

В середине января Гончарук якобы написал заявление об отставке после скандала с аудиозаписями его совещания.