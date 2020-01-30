«Заявление об отставке премьера, которое он якобы передал Зеленскому — фейк. Никакого заявления в Офисе президента нет. Вот официальный ответ на мой запрос. Если коротко: "заявление об отставке не зарегистрировано". И это при том, что премьер публично заявлял: передал заявление об отставке президенту, она оформлена в соответствии с законом и Конституцией», — написал журналист.
По мнению Батрущака, у юриста-премьера какое-то свое представление о документообороте между органами власти.
«Ну там, смской сбрасывать документы. Или через телеграмм-каналы. Или в других мессенджерах. Диджитализация. Ага. Если так, если официальные должностные лица передают Зеленскому свои заявления через смски (или как там у них это происходит?), тогда каждую смску на телефоне президента следует считать официальным документом. И так же регистрировать», — сыронизировал автор поста.
В середине января Гончарук якобы написал заявление об отставке после скандала с аудиозаписями его совещания.