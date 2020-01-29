«Большинство населения Украины (71%, в 2018 году — 65%) считает, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг — образование, медицина, пенсия, даже если придется увеличить налоги. Не согласны с этим — 22% (23% в 2018 году)», — сказано в сообщении.
Социологи отмечают, что только 22% респондентов поддерживает противоположную позицию — что нужно минимизировать роль государства, уменьшая налоги для людей, которые способны сами платить за образование, медицину, накапливать пенсию.
Согласно результатам этого же опроса, 33% граждан Украины согласны уступить государству часть прав и свобод в обмен на собственное благосостояние. По данным фонда, в 2018 году такого мнения придерживались 26%.
При этом 42% ради личной свободы и соблюдения всех гражданских прав готовы терпеть определенные материальные трудности, а 25% граждан не смогли сделать выбор между этими альтернативами.
Опрос проводился фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,3%. Опрос профинансирован посольством Нидерландов в рамках проекта МАРТА.