Более 70% жителей Украины готовы согласиться с повышением налогов для того, чтобы государство предоставляло бесплатные социальные услуги в сферах медицины и образования. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени И. Кучерива, которые были опубликованы 29 января на сайте организации

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Социологи отмечают, что только 22% респондентов поддерживает противоположную позицию — что нужно минимизировать роль государства, уменьшая налоги для людей, которые способны сами платить за образование, медицину, накапливать пенсию.

Согласно результатам этого же опроса, 33% граждан Украины согласны уступить государству часть прав и свобод в обмен на собственное благосостояние. По данным фонда, в 2018 году такого мнения придерживались 26%.

При этом 42% ради личной свободы и соблюдения всех гражданских прав готовы терпеть определенные материальные трудности, а 25% граждан не смогли сделать выбор между этими альтернативами.

Опрос проводился фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,3%. Опрос профинансирован посольством Нидерландов в рамках проекта МАРТА.