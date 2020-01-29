Ранее в Минкульте презентовали законопроект, который будет регулировать медиасферу на Украине. По словам главы ведомства Владимира Бородянского, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и введения уголовной ответственности за «дезинформацию».
Томиленко предложил правительству прекратить обсуждения и продвижение этого законопроекта, а также призвал журналистские и другие общественные организации не принимать участия в доработке вредного для медиа документа.
«Эту инициативу мы считаем серьезной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую деятельность… Законопроект в целом не дает эффективных инструментов борьбы с российской пропагандой и дезинформацией, а лишь усиливает давление на украинские СМИ под прикрытием войны… Законопроект предлагает, по сути, разделить журналистов на два сорта — так называемых "профессиональных журналистов" и просто журналистов. Считаем эту идею позорной и дискриминационной», — говорится в сообщении.
Ранее этот законопроект также раскритиковала Европейская федерация журналистов. В организации считают, что он будет использоваться не для борьбы с дезинформацией, а для преследования украинских журналистов. В частности обеспокоенность законопроектом выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.