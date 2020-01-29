Предложенный Министерством культуры, молодежи и спорта Украины законопроект о противодействии дезинформации направлен на установление контроля власти над украинскими медиа. Об этом заявил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко, чьи слова приведены на сайте союза 28 января

Бородянский рассказал, что ожидает попавшихся на «дезинформации» журналистов вместо тюрьмы © Facebook, Володимир Бородянський | Перейти в фотобанк Владимира Бородянского, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и введения уголовной ответственности за «дезинформацию».

Томиленко предложил правительству прекратить обсуждения и продвижение этого законопроекта, а также призвал журналистские и другие общественные организации не принимать участия в доработке вредного для медиа документа.

«Эту инициативу мы считаем серьезной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую деятельность… Законопроект в целом не дает эффективных инструментов борьбы с российской пропагандой и дезинформацией, а лишь усиливает давление на украинские СМИ под прикрытием войны… Законопроект предлагает, по сути, разделить журналистов на два сорта — так называемых "профессиональных журналистов" и просто журналистов. Считаем эту идею позорной и дискриминационной», — говорится в сообщении.

Ранее этот законопроект также раскритиковала Европейская федерация журналистов. В организации считают, что он будет использоваться не для борьбы с дезинформацией, а для преследования украинских журналистов. В частности обеспокоенность законопроектом выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.