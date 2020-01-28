Евразийский Союз точно просуществует при сохранении у власти действующей генерации политиков, а вот что будет дальше – очень трудно сказать. Об этом рассказал политолог и историк Денис Тумаков в недавнем интервью ИА «Новороссия»

Эксперт рассказал о тревожном сигнале, поступившем из Казахстана © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Пока же, если говорить о бывших республиках СССР, можно сказать, что Прибалтика уже давно входит в блок НАТО и Евросоюз, Украина — без комментариев, Грузия также давно ориентирована на Запад, такого рода силы есть в Молдавии, а в Центральной Азии усиливается влияние Китая», — констатировал Тумаков.

Эксперт также обратил внимание, что оптимизма насчет будущего Союза не добавляет тот факт, что роль и значение русскоязычной диаспоры и русской культуры там падает, а многие студенты из этого региона достаточно скверно говорят по-русски.

В силу этого перспектива предложения нового большого проекта постсоветского пространства выглядит довольно сомнительной, заключил собеседник агентства.