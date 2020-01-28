Служба безопасности Украины открыла уголовное дело в отношении известного завсегдатая местных телешоу Сергея Пояркова за угрозы убить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сам Поярков сообщил в своем видеоблоге на Youtube 27 января

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Шоумэн только добавил, что обвиняется он по той же статье, что и автор видеоролика, на котором грузовик сбивает Зеленского (часть 1 статьи 346 Уголовного Кодекса Украины, угроза убийством в отношении государственного или общественного деятеля). По словам Пояркова, дело против него расследует лично глав СБУ Иван Баканов.

Поярков назвал обвинения в свой адрес «бредятиной», продемонстрировал скрещенные ножницы на манер ножей и намекнул на то, что состоится путч, и уже весной он лично с удовольствием будет «сажать» людей из окружения Зеленского, в частности, депутата от партии «Слуга народа» Елизавету Богуцкую.

«Лиза (Богуцкая. — Ред.) и Вова (Зеленский. — Ред.), скоро придет весна, и я не исключаю, что сажать будем. Думаю, что вас, Лизу и Вову, сажать не грех даже осенью. Да я вас и зимой с удовольствием сажать буду. И я знаю огромное количество людей, которые с кайфом составят мне компанию», — сказал Поярков.

Ранее Поярков называл Зеленского «маленьким зеленым чмом» и нецензурными словами в прямом эфире телеканала «Прямой» экс-президента Украины Петра Порошенко.