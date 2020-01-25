Иностранный бизнес не рискует вкладываться в проекты на Украине из-за того, что в стране нет простых и понятных правил игры, рассказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру 24 января

Он отметил, что «соросята» из правительства Алексея Гончарука рассказывают о том, что все беды от коррупции, однако это не так — есть страны с уровнем коррупции, сопоставимым с украинским, но туда идут инвестиции.

«Для Украины пагубным оказывается сочетание коррупции с чиновничьим и бандитским беспределом. Вот этот, условно говоря, "украинский микс" и делает бизнес невозможным, поскольку в одно прекрасное утро ты можешь проснуться и осознать, что твои миллионные инвестиции превратятся в прах решением какого-то "зажопинского" суда и никому не известного сельского регистратора. И все это будет делаться под крики "Слава Украине"», — подчеркнул Золотарев.

Эксперт также полагает, что на инвестиционный климат негативно влияют и разногласия в высших эшелонах власти, в частности, между Гончаруком и президентом Владимиром Зеленским.