В интернете появилось видео из одного из баров в Полтаве, на котором неадекватный мужчина, который называет себя Виталиком, угрожает и приставляет нож к горлу официантке. Он считается близким к депутату Илье Киве, сам политик отрицает связь с ним. Видео с инцидентом в Facebook распространили городские группы на днаях

Кива прокомментировал драку в киевском ресторане © Facebook, Илья Кива

«Ты спрашивала, кто такой Виталя? Виталя — тот, кто тебя убьет, и ты не будешь жить», — угрожает человек, размахивая ножом.

Кстати, уже известно, что полиция завела по этому факту уголовное дело.

В интернет-издании «Полтавщина» пишут, что это бывший член криминальной группировки «бригада Басистого» 34-летний полтавчанин Виталий Воробьев по прозвищу «Воробей», который знаком с Кивой. По данным издания, это бывший водитель политик.