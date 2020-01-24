На записи видно, как нетрезвый человек бросается с ножом на молодую женщину, а потом пытается бить ногами и угрожает физическим уничтожением.
«Ты спрашивала, кто такой Виталя? Виталя — тот, кто тебя убьет, и ты не будешь жить», — угрожает человек, размахивая ножом.
Кстати, уже известно, что полиция завела по этому факту уголовное дело.
В интернет-издании «Полтавщина» пишут, что это бывший член криминальной группировки «бригада Басистого» 34-летний полтавчанин Виталий Воробьев по прозвищу «Воробей», который знаком с Кивой. По данным издания, это бывший водитель политик.