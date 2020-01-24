Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ответными мерами в случае ограничений на поставки белорусского продовольствия со стороны РФ. Такое заявление он сделал 24 января в ходе встречи с коллективом «Завода газетной бумаги» в Шклове (Могилевская область), передает Sputnik Беларусь

Ранее Россельхознадзор неоднократно вводил ограничения на поставки продовольствия, главным образом мяса и молочной продукции, из Белоруссии из-за их несоответствия требованиям безопасности и качества.

Позднее стороны пришли к компромиссу: право на окончательный запрет поставок в РФ получил главный ветеринарный врач Белоруссии, который обязан реагировать на соответствующую информацию российских коллег, а спорные вопросы должны выноситься «наверх», например на общие коллегии профильных ведомств двух стран.

По словам Лукашенко, подобные запреты в настоящий момент не сильно беспокоят Белоруссию, однако Минск оставляет за собой право на ответные шаги. Если Белоруссия выйдет из Союзного государства, то план Б для РФ исполнит сам Лукашенко – Безпалько © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Мы уже сегодня особо не страдаем, что они (российская сторона. — Ред.) закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать, мы начали их автомобили проверять под Смоленском», — сказал белорусский лидер.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, Россия ужесточила политику в отношении Лукашенко из-за его хамских выпадов в адрес Москвы и президента Владимира Путина, которые он все чаще стал позволять себе в последнее время.