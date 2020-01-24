Хотя Владимир Путин и Владимир Зеленский и не смогли пообщаться в Иерусалиме, они всегда могут договориться о встрече. Об этом 24 января сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Ляшенко: Отказ Зеленского от участия в форуме памяти Холокоста – это позор © Facebook, Глеб Ляшенко | Перейти в фотобанк Беньямином Нетаньяху.

«По этой же причине, а также прежде всего потому, что президент Зеленский не был в "Яд Вашеме", не смогли они друг друга поприветствовать и хотя бы перекинуться парой фраз. Поэтому других контактов, к сожалению, не было, но поприветствовал он всех участников, естественно», — сказал Песков.

Зеленский, которому право голоса на мероприятии не предоставили, отказался от своего места на форуме в пользу тех, кто пережил Холокост, но не получил приглашение. Организаторы мероприятия выразили недоумение таким шагом украинского президента.