Владимир Путин 23 января в Иерусалиме посетил форум памяти жертв Холокоста, где выступил с речью. Кроме того, российский лидер провел встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
«По этой же причине, а также прежде всего потому, что президент Зеленский не был в "Яд Вашеме", не смогли они друг друга поприветствовать и хотя бы перекинуться парой фраз. Поэтому других контактов, к сожалению, не было, но поприветствовал он всех участников, естественно», — сказал Песков.
Зеленский, которому право голоса на мероприятии не предоставили, отказался от своего места на форуме в пользу тех, кто пережил Холокост, но не получил приглашение. Организаторы мероприятия выразили недоумение таким шагом украинского президента.