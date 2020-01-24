Депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко подготовил законопроект, которым предлагается на законодательном уровне запретить школьникам пользоваться устройствами с выходом в интернет на уроках. Соответствующий документ 24 января он обнародовал в своем Facebook

«Запрет на использование смартфонов будет действовать только на уроках. На переменах смартфонами нужно и можно пользоваться. Если на уроках учителю для занятия нужно, чтобы дети пользовались смартфонами — то это тоже можно», — написал Гончаренко.