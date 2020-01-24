«Запрет на использование смартфонов будет действовать только на уроках. На переменах смартфонами нужно и можно пользоваться. Если на уроках учителю для занятия нужно, чтобы дети пользовались смартфонами — то это тоже можно», — написал Гончаренко.
«Запрет на использование смартфонов будет действовать только на уроках. На переменах смартфонами нужно и можно пользоваться. Если на уроках учителю для занятия нужно, чтобы дети пользовались смартфонами — то это тоже можно», — написал Гончаренко.
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