Ранее Гончарук на «Украинском завтраке» в Давосе заявил, что официальный Киев хочет отдать Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО «Укрзализныца».
Представительница пресс-службы уточнила, что Deutsche Bahn будет предоставлять «Укрзализныце» консультативные услуги, подчеркнув, что об управлении речь не идет.
«Эти услуги будет предоставлять компания DB Engineering & Consulting, которая входит в Deutsche Bahn. Она поможет украинской компании решить ряд предпринимательских и технических вопросов», — пояснила Экштайн.
По мнению экономиста Юрия Гаврилечко, улучшить ситуацию в «Укрзализныце» может увольнение всего топ-менеджмента, который не имеет никакого отношения к компании, а также ликвидация наблюдательного совета и декорпоратизация.