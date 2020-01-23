Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn официально опроверг заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о передаче им в управление «Укрзализныци» на 10 лет. Об этом 23 января сказала журналистам представитель пресс-службы компании Керстин Экштайн

Страну раздают по кускам. Эксперты о передаче "Укрзализныци" под контроль Германии © CC0, Pixabay

Представительница пресс-службы уточнила, что Deutsche Bahn будет предоставлять «Укрзализныце» консультативные услуги, подчеркнув, что об управлении речь не идет.

«Эти услуги будет предоставлять компания DB Engineering & Consulting, которая входит в Deutsche Bahn. Она поможет украинской компании решить ряд предпринимательских и технических вопросов», — пояснила Экштайн.

По мнению экономиста Юрия Гаврилечко, улучшить ситуацию в «Укрзализныце» может увольнение всего топ-менеджмента, который не имеет никакого отношения к компании, а также ликвидация наблюдательного совета и декорпоратизация.