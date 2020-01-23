Крымские парламентарии и депутаты Госдумы РФ прокомментировали планы лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова организовать пеший поход на Крым. Их слова 23 января приводит РИА Новости

Крымские татары предупредили Меджлис* о последствиях прорыва крымской границы © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

По словам главы комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, марш экстремистов закончится у границ полуострова.

«Если марш и начнется на Украине, то на Украине он и закончится, никто не позволит этим провокаторам пересечь границу», — пообещал политик.

Тактикой «смелого зайца» назвал обещанное шествие глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк. Таким образом, по его мнению, Чубаров намеревается привлечь финансирование для своей организации.

«Эта тактика под названием "смелый заяц" — сейчас стоять и кричать, чтобы ему дали денег», — утверждает Черняк.

Незаконная попытка пересечь российскую границу может обернуться для участников марша тюремным сроком, напоминает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«География нашей страны обширна, надо поднимать народное хозяйство, валить лес, поэтому найдем применение их энергии и направим ее в мирное русло», — сказал он.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек добавил, что объявленный марш на Крым представителей «Меджлиса крымско-татарского народа» — это жест отчаяния и проявление политического бессилия.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с РФ.

Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

* Деятельность организации запрещена в РФ