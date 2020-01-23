Попытка «Меджлиса крымскотатарского народа»* организовать поход на Крым в любом случае закончится неудачей. Об этом член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заявил в комментарии РИА Новости 23 января

Крымские татары предупредили Меджлис* о последствиях прорыва крымской границы © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Рефат Чубаров заявил, что его сторонники намерены устроить марш и пересечь границу с Крымом на пункте пропуска «Чонгар» 2 мая. Он также не исключил попытки прорыва через границу.

По мнению Морозова, для Чубарова есть всего два варианта развития событий.

«Либо он привлечет к себе внимание, и это закончится слабым политическим свистком, либо пойдет, и это закончится сильным тумаком», — сказал сенатор.

Ранее глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров также предостерег инициаторов марша на Крым, отметив, что в случае осуществления задуманного им грозит арест.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Несмотря на то, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ, Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

* Деятельность организации запрещена в РФ