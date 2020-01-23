Ранее экс-депутат Верховной Рады, глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что его сторонники намерены устроить марш и пересечь границу с Крымом на пункте пропуска «Чонгар» 2 мая. Он также не исключил попытки прорыва через границу.
По мнению Морозова, для Чубарова есть всего два варианта развития событий.
«Либо он привлечет к себе внимание, и это закончится слабым политическим свистком, либо пойдет, и это закончится сильным тумаком», — сказал сенатор.
Ранее глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров также предостерег инициаторов марша на Крым, отметив, что в случае осуществления задуманного им грозит арест.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Несмотря на то, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ, Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
* Деятельность организации запрещена в РФ