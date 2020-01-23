В Китае медики диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа, у 571 человека. Об этом 23 января сообщил телеканал CCTV со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР

Без паники. Инфекционист рассказала украинцам, как уберечься от коронавируса © pixabay.com

Коронавирус также зафиксировали в США, Южной Корее, Таиланде и Японии.

У гражданина Китая, госпитализированного в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус, диагноз не подтвердился.

Впервые вспышку заболевания в конце декабря зарегистрировали в китайском Ухане. Сейчас власти Китая закрыли сообщение с этим городом с утра 21 января.

Населения Уханя превышает 11 млн человек, это самый крупный город центрального Китая.

Ранее врач-инфекционист Евгения Менжулина призвала украинцев не паниковать из-за эпидемии, соблюдать правила гигиены и избегать контактов с больными.