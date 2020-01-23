Эпидемия нового заболевания уже унесла жизни 17 человек в провинции Хубэй. Состояние 95 заболевших врачи оценивают как тяжелое.
Коронавирус также зафиксировали в США, Южной Корее, Таиланде и Японии.
У гражданина Китая, госпитализированного в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус, диагноз не подтвердился.
Впервые вспышку заболевания в конце декабря зарегистрировали в китайском Ухане. Сейчас власти Китая закрыли сообщение с этим городом с утра 21 января.
Населения Уханя превышает 11 млн человек, это самый крупный город центрального Китая.
Ранее врач-инфекционист Евгения Менжулина призвала украинцев не паниковать из-за эпидемии, соблюдать правила гигиены и избегать контактов с больными.