«С Майком Помпео мы встретимся в Киеве в конце января. У нас много тем для обсуждения, среди них… энергетика, экономические вопросы и другие», — сказал глава государства.
Госсекретарь США Майк Помпео собирался посетить Киев еще в начале января, но перенес свой визит после того, как в иракском Багдаде нападению подверглось посольство США.
Ранее белорусская служба «Радио Свобода» со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что американский дипломат с 29 по 30 января посетит Лондон, 30 января будет находиться в Киеве, а 1 февраля посетит Минск.