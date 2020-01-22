Президент Украины Владмимир Зеленский планирует встретиться с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве в конце января. Он заявил об этом 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который транслировали украинские телеканалы

СМИ назвали дату визита Помпео в Киев © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Госсекретарь США Майк Помпео собирался посетить Киев еще в начале января, но перенес свой визит после того, как в иракском Багдаде нападению подверглось посольство США.

Ранее белорусская служба «Радио Свобода» со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что американский дипломат с 29 по 30 января посетит Лондон, 30 января будет находиться в Киеве, а 1 февраля посетит Минск.