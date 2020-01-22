Во Львове отменили концерт группы Faktor-2, запланированный на 6 марта. Об этом в среду, 22 января, сообщило издание ZNAJ.UA

Запрещенные «Кролики». На Украине отменяют концерты Данильца и Моисеенко © Скриншот из видео разозлил некоторых горожан — они стали оставлять возмущенные комментарии на странице концертной площадки «Малевич» в Facebook. Многие обвинили организаторов в наглости, а также заявляли, что музыканты якобы выступали в Крыму.

В официальном письме организаторы отметили, что группа Factor-2 образовалась после распада российского коллектива «Фактор-2» и начала осуществлять отдельную концертную деятельность, поэтому путать их не стоит.

Несмотря на это, 22 января клуб «Малевич» объявил об отмене концерта. По словам представителей концертной площадки, никакого запрета на выступление группы нет, а поэтому все обвинения в их адрес беспочвенны, однако мероприятие все равно не состоится. Вместо коллектива Factor-2 в ближайшее время в клубе выступит украинский певец Степан Гига.