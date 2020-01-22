Он отметил, что специальный выпуск вышел ко Всемирному экономическому форуму в Давосе, где он будет находиться с двухдневным рабочим визитом 22-23 января.
«У нас есть интересные планы для инвесторов. И первый, кто инвестирует, получит наибольшую прибыль… Правительство строит стратегию на человеческом капитале, и это уменьшает риски для инвесторов… Считаю, что многие инвесторы должны открыть новую Украину — подобно тому, как когда-то была открыта Америка», — заявил он.
Гончарук также назвал три главных пункта стратегии по улучшению инвестиционного климата на Украине, куда входят гарантии прав инвесторов, интересные инфраструктурные проекты, в том числе на основе государственно-частного партнерства и муниципальные проекты.