Сначала женщина решила, что в военкомат приглашают ее 20-летнего сына, который освобожден от призыва. Однако заглянув в документ, она увидела там имя его 12-летнего брата, ученика шестого класса.
«Для того чтобы повестка пришла ему, он, пожалуй, должен возглавить международный наркокартель», — написала женщина.
Как выяснилось, в военкомате неправильно записали год рождения мальчика, перепутав 2003-й с 2008-м. Вдобавок там с ошибкой написали фамилию.
Теперь женщина собирается прийти в военкомат 24 января со свидетельством о рождении своего ребенка, чтобы предъявить военным чиновникам «призывника».
По ее словам, рост сына, которого собираются записать в новобранцы, сейчас составляет 149 сантиметров, а вес — 39 килограммов.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом понизил призывной возраст до 18 лет.