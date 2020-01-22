Киевскому шестикласснику домой принесли повестку из военкомата. Об этом в Facebook сообщила мама мальчика, передает 22 января «Соцпортал»

Сначала женщина решила, что в военкомат приглашают ее 20-летнего сына, который освобожден от призыва. Однако заглянув в документ, она увидела там имя его 12-летнего брата, ученика шестого класса.

«Для того чтобы повестка пришла ему, он, пожалуй, должен возглавить международный наркокартель», — написала женщина.

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Теперь женщина собирается прийти в военкомат 24 января со свидетельством о рождении своего ребенка, чтобы предъявить военным чиновникам «призывника».

По ее словам, рост сына, которого собираются записать в новобранцы, сейчас составляет 149 сантиметров, а вес — 39 килограммов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом понизил призывной возраст до 18 лет.