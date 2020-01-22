Больше всего несчастных случаев со смертельным исходом в 2019 году произошло в агропромышленном комплексе — 80 (на 13 больше, чем годом ранее), в транспортной сфере отмечено 75 случаев (на 13 меньше), в социально-культурной сфере и торговле — 63 (больше на 5 случаев), в строительстве — 61 (на 7 больше).
Самыми безопасными отраслями стали сфера связи и легкая промышленность.
Наибольшее количество смертельных травм на производстве зафиксировали в Киеве и в Днепропетровской области, меньше всего — в Херсонской и Закарпатской областях.