В 2019 году от травм на производстве погибли 422 украинца, что на 3,2% больше по сравнению с 2018 годом (409 человек). Об этом сообщили на днях в госслужбе по вопросам труда

Мировые табачные компании могут закрыть производство на Украине - СМИ © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк несчастных случаев со смертельным исходом в 2019 году произошло в агропромышленном комплексе — 80 (на 13 больше, чем годом ранее), в транспортной сфере отмечено 75 случаев (на 13 меньше), в социально-культурной сфере и торговле — 63 (больше на 5 случаев), в строительстве — 61 (на 7 больше).

Самыми безопасными отраслями стали сфера связи и легкая промышленность.

Наибольшее количество смертельных травм на производстве зафиксировали в Киеве и в Днепропетровской области, меньше всего — в Херсонской и Закарпатской областях.