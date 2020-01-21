Чтобы обеспечить минимальные потребности Белоруссии в нефти, руководству республики необходимо принимать как минимум два норвежских танкера с черным золотом в неделю. Об этом рассказал руководитель центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов 21 января в эфире радиостанции Sputnik

«Были хищения». Безпалько пояснил, почему Латвия не сможет поставлять нефть в Белоруссию © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

«Как пропагандистский жест это красиво выглядит. Как стратегия это провально, потому что Белоруссия потребляет одну десятую российского экспорта. 23 миллиона тонн нефти необходимо ей. Для собственного выживания нужно 5-6 миллионов тонн, а все остальное идет на переработку», — сказал эксперт.

Специалист отметил, что Белоруссия является гигантским поставщиком бензина в Евросоюз с очень большими контрактными обязательствами, поэтому ее нефтеперерабатывающие заводы заточены под российскую нефть Urals.

По его словам, норвежская нефть хороша тем, что она близка по своим показателям к российской и не требует переинновации белорусских НПЗ, но с учетом потребностей республики 80 тысяч тонн — это капля в море.

Солобозов считает, что Минск может вкладывать деньги и поставлять нефть с латвийских и литовских портов, но, учитывая рост цен на нефть и неэффективность старых белорусских заводов, это принесет тяжелые последствия для этой отрасли хозяйства страны.