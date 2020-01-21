Ранее представитель белорусского госконцерна «Белнефтехим» заявил, что Минск закупил 80 тонн норвежского черного топлива из Норвегии, которая поступит на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» через порт в литовской Клайпеде.
«Как пропагандистский жест это красиво выглядит. Как стратегия это провально, потому что Белоруссия потребляет одну десятую российского экспорта. 23 миллиона тонн нефти необходимо ей. Для собственного выживания нужно 5-6 миллионов тонн, а все остальное идет на переработку», — сказал эксперт.
Специалист отметил, что Белоруссия является гигантским поставщиком бензина в Евросоюз с очень большими контрактными обязательствами, поэтому ее нефтеперерабатывающие заводы заточены под российскую нефть Urals.
По его словам, норвежская нефть хороша тем, что она близка по своим показателям к российской и не требует переинновации белорусских НПЗ, но с учетом потребностей республики 80 тысяч тонн — это капля в море.
Солобозов считает, что Минск может вкладывать деньги и поставлять нефть с латвийских и литовских портов, но, учитывая рост цен на нефть и неэффективность старых белорусских заводов, это принесет тяжелые последствия для этой отрасли хозяйства страны.