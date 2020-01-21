Закон об образовании, который большинством голосов поддержали депутаты Верховной Рады, не несет ничего хорошего для Украины. Об этом 21 января в комментарии изданию Украина.ру рассказал член политсовета политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Андрей Лесик

В четверг, 16 января, Верховная Рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы. Всего законопроект во втором чтении поддержали 327 украинских депутатов.

По словам Лесика, президент Владимир Зеленский может ветировать этот закон, чтобы добавить себе политических симпатий.

«Вопрос языка, по сути, разделяет общество. Это дискриминационный закон не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии, на них попросту наплевали. Теперь детей будут делить на сорта. Те 20%, которые оставили на уроки на русском языке, — это не в тын, не в ворота. Это просто насмешка над людьми, которые живут в Харькове, в русскоговорящем городе», — сказал Лесик.

Он добавил, что навязывание украинского языка в разных сферах вызывает обратную реакцию у русскоязычных граждан Украины.

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы призвала обеспечить необходимый баланс в языковой сфере на Украине.