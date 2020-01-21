Из украинского правительства нужно немедленно уволить тех министров, которые ведут страну в неправильном направлении, сказал политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала «112 Украина» 20 января

«Зеленский загнан в угол». Погребинский рассказал, как воспринял президент скандал вокруг Гончарука © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Если бы я решал, то нужно было бы в первую очередь избавляться от финансово-экономического блока, который

ведет страну в тупик», — сказал эксперт.

Однако, по его словам, это будет сделать особенно сложно, «поскольку эти ребята работают в связке с международным валютным фондом, а те приняли решение все-таки давать деньги, без которых непонятно, как прожить Украине».

Гораздо проще Зеленскому поменять министров культуры и образования. Сделать это необходимо, «если Зеленский действительно хочет говорить об исторических, о гуманитарных вещах», подчеркнул Погребинский.

Он добавил, что «с министром здравоохранения тоже есть проблемы».