По его словам, если раньше на Западе считали, что только Вашингтон сможет навести порядок в регионе, то сегодня на американцев в этом смысле надежды уже нет, тем более что они постепенно покидают Ближний Восток.
«США проводят эгоистичную политику (бомбить и наказывать санкциями, а Европа потом сталкивается с потоками мигрантов)», — привел пример Рар.
Поэтому на Ближнем Востоке образуется вакуум, который заполняют Китай, Турция, Россия, тот факт, что европейцы в своей политике сейчас переключаются на эти три страны, тоже говорит о многом, считает эксперт.
Политолог добавил, что в отличие от прежних времен, когда украинская проблема была острой и Германия не хотела сотрудничать с Россией, сейчас нужно искать совместные подходы для решения проблем на Ближнем Востоке, иначе этот пожар перекинется на Европу.