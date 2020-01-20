США полвека были на Ближнем Востоке из-за нефти. Но сейчас у них самих есть черное золото, да и в мировой политике энергоносители больше не играют ту же роль, что прежде. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в недавнем интервью изданию «IF24.ru»

Политолог Рар о настоящем и будущем России: Я позитивно завидую своим детям © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«США проводят эгоистичную политику (бомбить и наказывать санкциями, а Европа потом сталкивается с потоками мигрантов)», — привел пример Рар.

Поэтому на Ближнем Востоке образуется вакуум, который заполняют Китай, Турция, Россия, тот факт, что европейцы в своей политике сейчас переключаются на эти три страны, тоже говорит о многом, считает эксперт.

Политолог добавил, что в отличие от прежних времен, когда украинская проблема была острой и Германия не хотела сотрудничать с Россией, сейчас нужно искать совместные подходы для решения проблем на Ближнем Востоке, иначе этот пожар перекинется на Европу.