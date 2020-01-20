На опубликованной фотографии видно, что вандалы закрасили красной краской слова, написанные на мемориальной стеле, установленной в память о пятнадцати тысячах евреев Криворожья, погибших от рук нацистского режима.
«За несколько дней до празднования Международного дня памяти жертв Холокоста памятник жертвам Шоа ("катастрофа" — ивр., уничтожение евреев в Европе — ред.) в Кривом Роге, расположенный недалеко от дома родителей президента Зеленского, подвергся акту вандализма. Я надеюсь, что справедливость восторжествует», — написал Лион.
Израильский посол также обнародовал скриншот с камер видеонаблюдения, на котором зафиксирован вандал, и призвал главу МВД Украины Арсена Авакова и Нацполицию найти преступника.
Please @AvakovArsen @MVS_UA @NPU_GOV_UA find the criminal, hete is the evidence! pic.twitter.com/XPAgCqVXC1— Joel Lion (@ambassadorlion) 19 января 2020 г.
При этом стоит отметить, что в интервью израильскому изданию The Times of Israel, которое было опубликовано на следующий день после инцидента, Зеленский заявил, что уровень антисемитизма в его стране является одним из самых низких в Европе.