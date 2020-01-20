В субботу, 18 января, в Кривом Роге неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста, расположенный рядом с домом родителей президента Украины Владимира Зеленского. Об этом посол Израиля на Украине Джоэль Лион сообщил в своем Twitter-аккаунте

Зеленский заявил, что на Украине самый низкий в Европе уровень антисемитизма © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«За несколько дней до празднования Международного дня памяти жертв Холокоста памятник жертвам Шоа ("катастрофа" — ивр., уничтожение евреев в Европе — ред.) в Кривом Роге, расположенный недалеко от дома родителей президента Зеленского, подвергся акту вандализма. Я надеюсь, что справедливость восторжествует», — написал Лион.

Израильский посол также обнародовал скриншот с камер видеонаблюдения, на котором зафиксирован вандал, и призвал главу МВД Украины Арсена Авакова и Нацполицию найти преступника.

При этом стоит отметить, что в интервью израильскому изданию The Times of Israel, которое было опубликовано на следующий день после инцидента, Зеленский заявил, что уровень антисемитизма в его стране является одним из самых низких в Европе.