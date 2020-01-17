Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у премьер-министра Алексея Гончарука предложить новую концепцию зарплат чиновников. Видеозапись беседы Зеленского и главы Кабмина 17 января опубликовал Офис президента Украины в Facebook

Глава государства не принял отставку премьера Гончарука, с заявлением о которой он обратился к президенту в пятницу, 17 января.

«Прошу вас, чтобы вы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, заместителей министров и любых других государственных компаний, их руководителей и заместителей… Вот когда вы и ваше правительство поднимите экономику, тогда можно поднимать заработные платы», — сказал Зеленский.

«Я решил дать вам шанс». Зеленский объяснил, почему оставил Гончарука премьером © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

На этой неделе на Украине разгорелся скандал вокруг резко выросших зарплат министров и чиновников, которые получили огромные премии и прибавки за декабрь.