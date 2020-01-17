Глава государства не принял отставку премьера Гончарука, с заявлением о которой он обратился к президенту в пятницу, 17 января.
«Прошу вас, чтобы вы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, заместителей министров и любых других государственных компаний, их руководителей и заместителей… Вот когда вы и ваше правительство поднимите экономику, тогда можно поднимать заработные платы», — сказал Зеленский.
По его словам, министров, которых не устроит зарплата, придется уволить.
На этой неделе на Украине разгорелся скандал вокруг резко выросших зарплат министров и чиновников, которые получили огромные премии и прибавки за декабрь.