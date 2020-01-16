«Это очередная реклама для сайта "Миротворец", о котором стали забывать. Он только и держится на плаву, потому что включает известных и знаковых людей в свой список, а потом по всему миру об этом трезвонят. Никто на этот сайт не ориентируется, он превратился в посмешище, в том числе и на самой Украине», — сказал Цеков.
Он назвал сайт «комедийным ресурсом», на который не стоит обращать внимание.
Ранее стало известно, что Мишустин попал в базу сайта якобы за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.