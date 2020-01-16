Включение кандидата на пост главы правительства РФ Михаила Мишустина в базу скандального украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма является не более чем саморекламой данного информационного ресурса. Об этом 16 января заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков, передает РИА Новости

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