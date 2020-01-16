По его словам, Трамп знает, что украинский вопрос — это слабое место для Байдена, который крайне болезненно реагирует на вопросы о том, как обогатился его сын, поэтому не упускает возможности напомнить ему об этом.
«Сейчас внутри Демократической партии происходит борьба между Сандерсом и Байденом. А потому Трамп делает все возможное, чтобы не Байден, а именно Сандерс выступил для него в качестве удобного оппонента на президентских выборах», — уточнил Якубин.
Кроме того, добавил эксперт, Трамп, говоря о демократах, делает это в контексте «украинского вмешательства», тогда как говоря о Байдене, Трамп также не забывает и Сандерсе.
Используя демократического социалиста Сандерса в качестве мишени, Трамп пытается сыграть на стереотипах американцев и рассчитывает на то, что его оппонент получит мало голосов, заключил политолог.