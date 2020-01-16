Президент США Дональд Трамп с помощью «украинского кейса» пытается усугубить положение экс-вице-президента Джозефа Байдена, чтобы он проиграл внутрипартийную конкуренцию среди демократов Берни Сандерсу. Об этом рассказал политолог Алексей Якубин 15 января в комментарии изданию «Голос.UA»

Трамп хочет, чтобы и Байден, и его сын дали показания по делу об импичменте © РИА Новости, Кейтлин Оукс | Перейти в фотобанк

«Сейчас внутри Демократической партии происходит борьба между Сандерсом и Байденом. А потому Трамп делает все возможное, чтобы не Байден, а именно Сандерс выступил для него в качестве удобного оппонента на президентских выборах», — уточнил Якубин.

Кроме того, добавил эксперт, Трамп, говоря о демократах, делает это в контексте «украинского вмешательства», тогда как говоря о Байдене, Трамп также не забывает и Сандерсе.

Используя демократического социалиста Сандерса в качестве мишени, Трамп пытается сыграть на стереотипах американцев и рассчитывает на то, что его оппонент получит мало голосов, заключил политолог.