В 2018 году, выступая на российском телевидении, Серов пожаловался, что после поездки в Севастополь его не пускают на Украину, хотя его имени нет в черном списке Минкульта.
«Дворец "Украина" не является организатором этого концерта, но связывался с ними. У них (организаторов мероприятия — ред.) есть все соответствующие документы от Службы безопасности Украины [на проведение этого концерта]», — заявили представители концертной площадки.
Журналисты также попытались связаться с организаторами концерта и направили запрос в СБУ, но ответов пока не получили. Ранее стало известно, что Серов получил огнестрельное ранение в результате потасовки.