Служба безопасности Украины (СБУ) не запрещала въезжать в страну российскому певцу Александру Серову, концерт которого запланирован на 23 марта в Киеве. Об этом в среду, 15 января, сообщило издание «Комсомольская правда в Украине» со ссылкой на представителей Дворца «Украина»

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«Дворец "Украина" не является организатором этого концерта, но связывался с ними. У них (организаторов мероприятия — ред.) есть все соответствующие документы от Службы безопасности Украины [на проведение этого концерта]», — заявили представители концертной площадки.

Журналисты также попытались связаться с организаторами концерта и направили запрос в СБУ, но ответов пока не получили. Ранее стало известно, что Серов получил огнестрельное ранение в результате потасовки.