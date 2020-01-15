Житель американского штата Канзас Дэвид Остром попросил у судьи разрешения на бой на мечах с его бывшей супругой и ее адвокатом, в ответ тот обратился в суд. Об этом пишет Fox News в среду, 15 января

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Остром заявил, что его экс-жена Бриджит Остром и ее защитник Мэтью Хадсон «уничтожили его» в деле о правах на опеку над детьми и уплате налогов на имущество.

Американец попросил Окружной суд Айовы предоставить ему три месяца для того, чтобы он нашел необходимые для боя мечи.

Остром посчитал, что понадобится японское оружие — катаны и вакидзаси.

Адвокат экс-жены Острома в ответ попросил суд отправить мужчину на психологическую экспертизу и временно ограничить его свидания с детьми.