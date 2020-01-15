Просьбу о поединке на мечах мужчина аргументировал тем, что в Соединенных Штатах еще не было запрета или ограничения на подобные поединки.
Остром заявил, что его экс-жена Бриджит Остром и ее защитник Мэтью Хадсон «уничтожили его» в деле о правах на опеку над детьми и уплате налогов на имущество.
Американец попросил Окружной суд Айовы предоставить ему три месяца для того, чтобы он нашел необходимые для боя мечи.
Остром посчитал, что понадобится японское оружие — катаны и вакидзаси.
Адвокат экс-жены Острома в ответ попросил суд отправить мужчину на психологическую экспертизу и временно ограничить его свидания с детьми.