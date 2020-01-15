НАБУ проводит обыск в Мининформполитики
НАБУ проводит обыск в Мининформполитики
© пресс-служба НАБУ
«С самого утра СБУ при поддержке спецподразделения "Альфа" проводит обыски у руководителя налоговой службы Сергея Верланова», — написал Мосийчук.

Он отметил, что параллельно проводится еще ряд обысков в ГФС по делу о коррупции.

СБУ проводит обыск у главы Государственной налоговой службы Украины – Мосийчук