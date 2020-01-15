СБУ проводит обыск у главы Государственной налоговой службы Украины – Мосийчук

«С самого утра СБУ при поддержке спецподразделения "Альфа" проводит обыски у руководителя налоговой службы Сергея Верланова», — написал Мосийчук.
Он отметил, что параллельно проводится еще ряд обысков в ГФС по делу о коррупции.
«С самого утра СБУ при поддержке спецподразделения "Альфа" проводит обыски у руководителя налоговой службы Сергея Верланова», — написал Мосийчук.
Он отметил, что параллельно проводится еще ряд обысков в ГФС по делу о коррупции.
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