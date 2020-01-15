СБУ проводит обыск у главы Государственной налоговой службы Украины – Мосийчук

Сотрудники Службы безопасности проводят обыски у главы Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова. Об этом 15 января сообщил экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале

Украина.ру на Youtube Александр Рар об американо-иранском кризисе и запуске «Турецкого потока»