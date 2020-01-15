Иранские власти обвинили Макэра в том, что он организовал антиправительственные выступления в Тегеране после того, как ПВО Ирана сбила украинский Boeing.

Британского дипломата задержали 11 января во время акции протеста у здания университета имени Амира Кабира в столице Ирана. Через несколько часов Макэра отпустили, но объявили нежелательной персоной.

«Посол Великобритании покинул иранскую столицу», — говорится в сообщении агентства.

Иран раздора: Запад раскололся из-за сбитого украинского "Боинга"
Иран раздора: Запад раскололся из-за сбитого украинского "Боинга"
© РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
Макэр отрицал обвинения тегеранских властей, настаивая на том, что пришел к зданию университета почтить память 176 погибших в катастрофе украинского самолета.

Ранее преследование британского посла осудили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель.

 

 