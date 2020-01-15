Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэр покинул Иран. Об этом 15 января сообщило агентство Tasnim в своем Twitter

Иранские власти обвинили Макэра в том, что он организовал антиправительственные выступления в Тегеране после того, как ПВО Ирана сбила украинский Boeing.

Британского дипломата задержали 11 января во время акции протеста у здания университета имени Амира Кабира в столице Ирана. Через несколько часов Макэра отпустили, но объявили нежелательной персоной.

«Посол Великобритании покинул иранскую столицу», — говорится в сообщении агентства.

Иран раздора: Запад раскололся из-за сбитого украинского "Боинга" © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Ранее преследование британского посла осудили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель.

The UK envoy has left #Iranian capital https://t.co/AEKHSsB5py — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) January 15, 2020

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