Иранские власти обвинили Макэра в том, что он организовал антиправительственные выступления в Тегеране после того, как ПВО Ирана сбила украинский Boeing.
Британского дипломата задержали 11 января во время акции протеста у здания университета имени Амира Кабира в столице Ирана. Через несколько часов Макэра отпустили, но объявили нежелательной персоной.
«Посол Великобритании покинул иранскую столицу», — говорится в сообщении агентства.
Макэр отрицал обвинения тегеранских властей, настаивая на том, что пришел к зданию университета почтить память 176 погибших в катастрофе украинского самолета.
Ранее преследование британского посла осудили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель.
The UK envoy has left #Iranian capital https://t.co/AEKHSsB5py— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) January 15, 2020