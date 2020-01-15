Киев делает шаги в вопросе реализации Минских соглашений, но этого недостаточно. Об этом замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил во время выступления на Гайдаровском форуме 15 января, передает РИА Новости

Путин прокомментировал заявление Зеленского о Минских соглашениях — видео

«Но Киев не выполняет Минские соглашения, это понятно все, как сторона конфликта. Есть движение в правильном направлении, но, тем не менее, этого абсолютно недостаточно», — заявил Грушко.

По итогам саммита в Париже 9 декабря 2019 года лидеры России, Украины, Франции и Германии подписали коммюнике, в котором основой «нормандского формата» назвали Минские соглашения. Впоследствии президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по завершении переговоров, которые прошли 11 января в Москве, также заявили о безальтернативности Минских договоренностей.

При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о необходимости пересмотреть «Минск». По его словам, изменения могут затронуть вопрос передачи Киеву контроля над границей с Россией в Донбассе.