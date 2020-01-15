Отношения Киева и Вашингтона очень теплые, между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом есть "какая-то химия". Об этом заявил 14 января посол Украины в США Владимир Ельченко в эфире телеканала «Прямой»

Американский дипломат утверждал, что Зеленский «сделает все, что попросит» Трамп © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Он отметил, что у Украины меньше возможностей, чем у США, однако она должна быть готова помочь.

«Главное для нас — это показать обратную реакцию… что мы не просто благодарны США, но и готовы помогать, когда это нужно», — объяснил Ельченко.

Ельченко занимал должность посла Украины в РФ с 2010 по 2015 год. В 2015 году был назначен постпредом Украины при ООН. На прошлой неделе официально возглавил украинскую дипломатическую миссию в Штатах.