«Чувствуется, что между ними есть какая-то "химия". Это вдохновляет, потому что от личных отношений между главами государств очень многое зависит», — сказал Ельченко.
Он отметил, что у Украины меньше возможностей, чем у США, однако она должна быть готова помочь.
«Главное для нас — это показать обратную реакцию… что мы не просто благодарны США, но и готовы помогать, когда это нужно», — объяснил Ельченко.
Ельченко занимал должность посла Украины в РФ с 2010 по 2015 год. В 2015 году был назначен постпредом Украины при ООН. На прошлой неделе официально возглавил украинскую дипломатическую миссию в Штатах.