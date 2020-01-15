Замминистра по энергетике Шубин рассказал, почему украинский уголь непригоден для экспорта
Замминистра по энергетике Шубин рассказал, почему украинский уголь непригоден для экспорта
© РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк
Отмечается, что рижский порт за весь прошлый год перевалил 10,4 млн тонн угля, что на 27,2% меньше, чем за 2018-й (когда этот показатель составлял 14,2 млн тонн).

Вентспилсский порт слегка нарастил погрузку — на 5,8%, но, по словам главы компании железнодорожных перевозок Baltijas Ekspresis Мариса Бремзе, этот результат был достигнут за счет работы в первом полугодии.

В свою очередь, российский терминал на Балтике «Ростерминалуголь»  нарастил перевалку на 23%, почти достигнув рекордного показателя 2017 года, который составил 25 миллионов тонн.

Как сообщают в пресс-службе компании, высоких результатов удалось добиться благодаря автоматизации всех производственных операций, а также увеличению уровня синхронизации действий с партнерами на железнодорожном и морском транспорте.

Кроме того, российские угольные компании с 1 октября получили от РЖД скидку на перевозку груза в направлении экспортных портов Северо-Запада. Ранее аналогичная скидка была введена в направлении портов Азово-Черноморского бассейна, после чего отгрузка угля выросла на 30%.

В странах Прибалтики считают, что в РФ существует установка лишить их транзита, однако также признают, что Москва не очень хочет зависеть от стран, которые демонстрируют недружественное и нестабильное отношение к ней.