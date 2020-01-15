Терминалы и порты на Балтике теряют объемы перевалки, поскольку российские производители угля стали проводить ее через собственные порты. Об этом 15 января говорится в материале издания Sputnik Латвия

Замминистра по энергетике Шубин рассказал, почему украинский уголь непригоден для экспорта © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Вентспилсский порт слегка нарастил погрузку — на 5,8%, но, по словам главы компании железнодорожных перевозок Baltijas Ekspresis Мариса Бремзе, этот результат был достигнут за счет работы в первом полугодии.

В свою очередь, российский терминал на Балтике «Ростерминалуголь» нарастил перевалку на 23%, почти достигнув рекордного показателя 2017 года, который составил 25 миллионов тонн.

Как сообщают в пресс-службе компании, высоких результатов удалось добиться благодаря автоматизации всех производственных операций, а также увеличению уровня синхронизации действий с партнерами на железнодорожном и морском транспорте.

Кроме того, российские угольные компании с 1 октября получили от РЖД скидку на перевозку груза в направлении экспортных портов Северо-Запада. Ранее аналогичная скидка была введена в направлении портов Азово-Черноморского бассейна, после чего отгрузка угля выросла на 30%.

В странах Прибалтики считают, что в РФ существует установка лишить их транзита, однако также признают, что Москва не очень хочет зависеть от стран, которые демонстрируют недружественное и нестабильное отношение к ней.