Отмечается, что рижский порт за весь прошлый год перевалил 10,4 млн тонн угля, что на 27,2% меньше, чем за 2018-й (когда этот показатель составлял 14,2 млн тонн).
Вентспилсский порт слегка нарастил погрузку — на 5,8%, но, по словам главы компании железнодорожных перевозок Baltijas Ekspresis Мариса Бремзе, этот результат был достигнут за счет работы в первом полугодии.
В свою очередь, российский терминал на Балтике «Ростерминалуголь» нарастил перевалку на 23%, почти достигнув рекордного показателя 2017 года, который составил 25 миллионов тонн.
Как сообщают в пресс-службе компании, высоких результатов удалось добиться благодаря автоматизации всех производственных операций, а также увеличению уровня синхронизации действий с партнерами на железнодорожном и морском транспорте.
Кроме того, российские угольные компании с 1 октября получили от РЖД скидку на перевозку груза в направлении экспортных портов Северо-Запада. Ранее аналогичная скидка была введена в направлении портов Азово-Черноморского бассейна, после чего отгрузка угля выросла на 30%.
В странах Прибалтики считают, что в РФ существует установка лишить их транзита, однако также признают, что Москва не очень хочет зависеть от стран, которые демонстрируют недружественное и нестабильное отношение к ней.