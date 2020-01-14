Отмечается, что за прошлый год в Киеве произошло около десяти масштабных прорывов теплотрасс или около полусотни — мелких.
«Это связано с большим количеством новых застроек, которые используют инфраструктуру, которая, по словам экспертов, еще 10 лет назад отжила свое. Именно поэтому мы получаем и постоянные катастрофы, и непредсказуемые ремонты дорог, и те же отключения горячей воды летом, которые так всех раздражают», — говорится в сообщении.
Также в партии отмечают, что городу необходимо вкладывать деньги в инфраструктуру, чего, по утверждению политической силы, нет в планах власти на текущий год.