Партия «Голос» считает, что прорывы теплотрасс в Киеве случаются из-за подключения к системе водоснабжения многочисленных новостроек. Об этом 14 января сообщается на странице партии в Facebook

Затопленный накануне кипятком ТРЦ в Киеве планируют открыть уже завтра © Украина.Ру

«Это связано с большим количеством новых застроек, которые используют инфраструктуру, которая, по словам экспертов, еще 10 лет назад отжила свое. Именно поэтому мы получаем и постоянные катастрофы, и непредсказуемые ремонты дорог, и те же отключения горячей воды летом, которые так всех раздражают», — говорится в сообщении.

Также в партии отмечают, что городу необходимо вкладывать деньги в инфраструктуру, чего, по утверждению политической силы, нет в планах власти на текущий год.