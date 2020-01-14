По его мнению, ответный удар Ирана по базам в Ираке был сделан мастерски, так как Тегеран достиг своей главной цели и показал, что исламский мир гуманно относится к человеческой жизни в отличие от США.
Конечно, продолжил эксперт, Тегерану тяжело из-за санкций, поскольку США этим воспользовались, и иранцы теперь могут пойти на какие-то уступки в своем регионе.
«Монархии залива сегодня напуганы и тоже могут пойти на переговоры с Ираном. Может быть, серьезный примирительный процесс в районе Персидского залива, тем более на фоне не очень понятной роли США», — цитирует Наумкина РИА Новости.
Для Ирана не все так плохо, если удастся разрешить ситуацию со сбитым украинским лайнером, добавил специалист.