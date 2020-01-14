Иран оказался в выигрышном положении в результате обострения конфликта с США за счет того, что он сумел преподнести себя в качестве жертвы избыточного давления Вашингтона, которое выдержит не каждый. Об этом рассказал научный руководитель Института востоковедения РАН, академик Виталий Наумкин 14 января на дискуссионной площадке клуба «Валдай»

Рудяков объяснил, какую именно выгоду извлечёт Иран из признания вины за «Боинг» © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Конечно, продолжил эксперт, Тегерану тяжело из-за санкций, поскольку США этим воспользовались, и иранцы теперь могут пойти на какие-то уступки в своем регионе.

«Монархии залива сегодня напуганы и тоже могут пойти на переговоры с Ираном. Может быть, серьезный примирительный процесс в районе Персидского залива, тем более на фоне не очень понятной роли США», — цитирует Наумкина РИА Новости.

Для Ирана не все так плохо, если удастся разрешить ситуацию со сбитым украинским лайнером, добавил специалист.