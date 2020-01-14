В центре Киева возле торгового центра Ocean Plaza в понедельник вечером произошла авария в теплосети, в результате чего кипяток залил улицы, затопил нулевой этаж торгового центра и размыл асфальт. Об этом 13 января сообщает местное издание «Информатор»

Эксперт Сергиенко: Украина не готова к отопительному сезону, будут аварии и неплатежи © tvc.ru | tvc.ru | Перейти в фотобанк

Также стало известно, что одна из женщин обварила себе ноги. Более того, людей пришлось эвакуировать из общественного транспорта: четырех пассажиров из маршрутного такси и трех из троллейбуса, оказавшегося в паровой завесе.

По состоянию на 22:30 по местному времени начался брифинг с участием сотрудников мэрии, на котором киевские власти отчитались о результатах спасательной операции и последствиях аварии. Стало известно о десяти пострадавших, которые получили ожоги разной степени тяжести.

По мнению эксперта по вопросам ЖКХ Александра Сергиенко, частые случаи прорыва труб и ухода асфальта под землю связаны с тем, что центр Киева застраивается высотками, а инфраструктура не меняется.