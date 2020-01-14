Кипяток так быстро заполнил нулевой этаж здания, что посетители не успели без последствий покинуть здание. Спасатели, которые прибыли на место происшествия, выносили людей из ТРЦ на руках.
Также стало известно, что одна из женщин обварила себе ноги. Более того, людей пришлось эвакуировать из общественного транспорта: четырех пассажиров из маршрутного такси и трех из троллейбуса, оказавшегося в паровой завесе.
По состоянию на 22:30 по местному времени начался брифинг с участием сотрудников мэрии, на котором киевские власти отчитались о результатах спасательной операции и последствиях аварии. Стало известно о десяти пострадавших, которые получили ожоги разной степени тяжести.
По мнению эксперта по вопросам ЖКХ Александра Сергиенко, частые случаи прорыва труб и ухода асфальта под землю связаны с тем, что центр Киева застраивается высотками, а инфраструктура не меняется.