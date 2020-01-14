Власти Украины можно упрекнуть лишь в том, что они не озвучили предупреждение для своих авиакомпаний после того, как США закрыли для своих самолетов пространство Ирана, Ирака и Персидского залива. Об этом 12 января в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Воля

Игра на трагедии. Противники Зеленского пытаются использовать авиакатастрофу в Иране против президента © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Вину за уничтожение самолета 11 января признал Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Единственный упрек можно сделать государству по поводу того, что они могли бы озвучить предупреждение для авиакомпаний после того, как американцы закрыли для своих пространство Ирана, Ирака и Персидского залива. Но это лишь решение для одной страны, поэтому сложно говорить о том, что нужно было делать то же самое Украине и какому-то другому государству. Поэтому никаких политических последствий на Украине ни для кого не будет», — считает политолог.

Воля добавил, что критика звучит в адрес должностных лиц, которые должны были в это время находиться на Украине. Напомним, президент Владимир Зеленский в начале января находился с визитом в Омане.