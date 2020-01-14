Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января. На борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Все они погибли.
Вину за уничтожение самолета 11 января признал Корпус стражей исламской революции (КСИР).
«Единственный упрек можно сделать государству по поводу того, что они могли бы озвучить предупреждение для авиакомпаний после того, как американцы закрыли для своих пространство Ирана, Ирака и Персидского залива. Но это лишь решение для одной страны, поэтому сложно говорить о том, что нужно было делать то же самое Украине и какому-то другому государству. Поэтому никаких политических последствий на Украине ни для кого не будет», — считает политолог.
Воля добавил, что критика звучит в адрес должностных лиц, которые должны были в это время находиться на Украине. Напомним, президент Владимир Зеленский в начале января находился с визитом в Омане.