Народного депутата восьмого созыва Рады Юрия Тимошенко уличили в строительстве двухэтажного дома в Коломые (Ивано-Франковская область). Об этом 13 января сообщил журналист Василий Крутчак на своей странице в Facebook

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«Жители Коломыи между собой шутят, что до депутатства дом Тимошенко подпирали палки. <…> Из фотографий, сделанных уже в этом году, можно увидеть, что старая хатонька была снесена, а на ее месте появился новенький красивый домик», — написал Крутчак.

По подсчетам журналиста, все доходы нардепа и его родных в период с 2016 по 2018 год (когда появился дом), согласно их декларациям, составили чуть больше 552 тысяч гривен (1,4 млн рублей), что недостаточно для строительства дома.

Также Крутчак отметил, что «стремительный финансовый рост» в декларациях нардепа Тимошенко произошел уже после президентских выборов 2019 года. На них он был одним из кандидатов и практически полным тезкой (по инициалам) лидера партии «Батькивщина» Юлии Владимировны Тимошенко.