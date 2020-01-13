Парламент Абхазии назначил главу правительства Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики, сообщает РИА Новости 13 января

«Валерий Бганба второй раз выполняет обязанности президента Абхазии. У него есть опыт», — заявил голосования спикер парламента Валерий Кварчия.

Марков: «Клановая политика «по понятиям» лишает Абхазию перспектив» © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Политический кризис в Абхазии сопровождается массовыми беспорядками. Так, 9 января протестующие ворвались в здание администрации главы Абхазии и потребовали отставки президента.

На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, а ЦИК республики назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.

12 января президент республики Рауль Хаджимба ушел в отставку, для того чтобы избежать кровопролития.