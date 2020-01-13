«Валерий Бганба второй раз выполняет обязанности президента Абхазии. У него есть опыт», — заявил голосования спикер парламента Валерий Кварчия.
Как уточняется, решение поддержали все 34 депутата, участвовавшие в голосовании.
Политический кризис в Абхазии сопровождается массовыми беспорядками. Так, 9 января протестующие ворвались в здание администрации главы Абхазии и потребовали отставки президента.
На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, а ЦИК республики назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.
12 января президент республики Рауль Хаджимба ушел в отставку, для того чтобы избежать кровопролития.