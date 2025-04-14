"Орешником" по Бескидскому тоннелю: эксперт рассказал, почему нужно "накрывать" точки входа на Украину - 14.04.2025 Украина.ру
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"Орешником" по Бескидскому тоннелю: эксперт рассказал, почему нужно "накрывать" точки входа на Украину
"Орешником" по Бескидскому тоннелю: эксперт рассказал, почему нужно "накрывать" точки входа на Украину - 14.04.2025 Украина.ру
"Орешником" по Бескидскому тоннелю: эксперт рассказал, почему нужно "накрывать" точки входа на Украину
Чтобы перекрыть поставки вооружений, в первую очередь ВС РФ надо "накрывать" точки входа на Украину. В этом случае противнику придется доставлять все оружие и боеприпасы на грузовиках "Укрпочты". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2025-04-14T05:00
2025-04-14T05:00
новости
украина
россия
днепр
вс рф
оружие
поставки
боеприпасы
"орешник"
ракеты
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В российском обществе есть ожидания, что после 18 апреля, когда истечет мораторий на взаимные удары по энергетике, российское руководство пойдет на эскалацию и приступит к уничтожению транспортной инфраструктуры Украины (мосты через Днепр, железнодорожная станция в Чопе, Бескидский тоннель).По мнению политолога, в первую очередь ВС РФ надо "накрывать" точки входа на Украину. Хотя, по некоторым оценкам, Украине хватит ракет и снарядов, чтобы воевать три месяца, но потом ВСУ точно придется сдаться.Подлесный отметил, что "точки входа" – это приграничные железнодорожные станции, где меняют колесные пары с европейской колеи на украинскую (ЧОП и еще 12 населенных пунктов). "В этом случае противнику придется доставлять все оружие и боеприпасы на грузовиках "Укрпочты". С технической точки зрения это простая операция. Бескидский тоннель (является частью Львовской железной дороги. – Ред.) тоже можно уничтожить. Наши ракетчики могут в сам тоннель ракету загнать. А уж если ударить туда "Орешником", там произойдет землетрясение", – подчеркнул эксперт.Если же о разделе Украины договориться не удастся и России придется идти до Чопа, тогда надо уничтожать мосты через Днепр, чтобы войскам на земле было удобнее уничтожить Левобережную группировку ВСУ, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Корнева: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад.
https://ukraina.ru/20250411/po-kakim-mostam-bit-rossii-i-chto-budet-posle-moratoriya-na-udary-po-energetike--onufrienko-1062471818.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, днепр, вс рф, оружие, поставки, боеприпасы, "орешник", ракеты, дальнобойные ракеты, ракетный удар, мосты, сво, спецоперация, война, война на украине
Новости, Украина, Россия, Днепр, ВС РФ, оружие, поставки, боеприпасы, "Орешник", ракеты, дальнобойные ракеты, ракетный удар, мосты, СВО, Спецоперация, война, война на Украине

"Орешником" по Бескидскому тоннелю: эксперт рассказал, почему нужно "накрывать" точки входа на Украину

05:00 14.04.2025
 
© Freepik.comОрешник
Орешник
© Freepik.com
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Чтобы перекрыть поставки вооружений, в первую очередь ВС РФ надо "накрывать" точки входа на Украину. В этом случае противнику придется доставлять все оружие и боеприпасы на грузовиках "Укрпочты". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
В российском обществе есть ожидания, что после 18 апреля, когда истечет мораторий на взаимные удары по энергетике, российское руководство пойдет на эскалацию и приступит к уничтожению транспортной инфраструктуры Украины (мосты через Днепр, железнодорожная станция в Чопе, Бескидский тоннель).
По мнению политолога, в первую очередь ВС РФ надо "накрывать" точки входа на Украину. Хотя, по некоторым оценкам, Украине хватит ракет и снарядов, чтобы воевать три месяца, но потом ВСУ точно придется сдаться.
Подлесный отметил, что "точки входа" – это приграничные железнодорожные станции, где меняют колесные пары с европейской колеи на украинскую (ЧОП и еще 12 населенных пунктов).
"В этом случае противнику придется доставлять все оружие и боеприпасы на грузовиках "Укрпочты". С технической точки зрения это простая операция. Бескидский тоннель (является частью Львовской железной дороги. – Ред.) тоже можно уничтожить. Наши ракетчики могут в сам тоннель ракету загнать. А уж если ударить туда "Орешником", там произойдет землетрясение", – подчеркнул эксперт.
Если же о разделе Украины договориться не удастся и России придется идти до Чопа, тогда надо уничтожать мосты через Днепр, чтобы войскам на земле было удобнее уничтожить Левобережную группировку ВСУ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Корнева: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад.
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