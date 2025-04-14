https://ukraina.ru/20250414/oreshnikom-po-beskidskomu-tonnelyu-ekspert-rasskazal-pochemu-nuzhno-nakryvat-tochki-vkhoda-na-ukrainu-1062497767.html

"Орешником" по Бескидскому тоннелю: эксперт рассказал, почему нужно "накрывать" точки входа на Украину

"Орешником" по Бескидскому тоннелю: эксперт рассказал, почему нужно "накрывать" точки входа на Украину - 14.04.2025 Украина.ру

"Орешником" по Бескидскому тоннелю: эксперт рассказал, почему нужно "накрывать" точки входа на Украину

Чтобы перекрыть поставки вооружений, в первую очередь ВС РФ надо "накрывать" точки входа на Украину. В этом случае противнику придется доставлять все оружие и боеприпасы на грузовиках "Укрпочты". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2025-04-14T05:00

2025-04-14T05:00

2025-04-14T05:00

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В российском обществе есть ожидания, что после 18 апреля, когда истечет мораторий на взаимные удары по энергетике, российское руководство пойдет на эскалацию и приступит к уничтожению транспортной инфраструктуры Украины (мосты через Днепр, железнодорожная станция в Чопе, Бескидский тоннель).По мнению политолога, в первую очередь ВС РФ надо "накрывать" точки входа на Украину. Хотя, по некоторым оценкам, Украине хватит ракет и снарядов, чтобы воевать три месяца, но потом ВСУ точно придется сдаться.Подлесный отметил, что "точки входа" – это приграничные железнодорожные станции, где меняют колесные пары с европейской колеи на украинскую (ЧОП и еще 12 населенных пунктов). "В этом случае противнику придется доставлять все оружие и боеприпасы на грузовиках "Укрпочты". С технической точки зрения это простая операция. Бескидский тоннель (является частью Львовской железной дороги. – Ред.) тоже можно уничтожить. Наши ракетчики могут в сам тоннель ракету загнать. А уж если ударить туда "Орешником", там произойдет землетрясение", – подчеркнул эксперт.Если же о разделе Украины договориться не удастся и России придется идти до Чопа, тогда надо уничтожать мосты через Днепр, чтобы войскам на земле было удобнее уничтожить Левобережную группировку ВСУ, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Корнева: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад.

https://ukraina.ru/20250411/po-kakim-mostam-bit-rossii-i-chto-budet-posle-moratoriya-na-udary-po-energetike--onufrienko-1062471818.html

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