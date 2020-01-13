Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник объяснил, с чем связан резкий рост раскрываемости резонансных убийств Министерством внутренних дел Украины. Он рассказал об этом в интервью «Комсомольской правде» 12 января

Банда убийц Окуевой состояла из семи человек – Нацполиция Украины © Фото: Нацполиция Украины Амины Окуевой в 2017 году. А незадолго до этого глава МВД Арсен Аваков заявил о завершении расследования дела журналиста Павла Шеремета, в убийстве которого были обвинены ультраправые.

По мнению Бортника, подобная повышенная раскрываемость дел, расследования по которым тянулись несколько лет, обусловлена совокупностью ряда факторов. Прежде всего, роль сыграла «жесткая установка» президента Украины Владимира Зеленского в адрес силовиков — продемонстрировать конкретные результаты до Нового года, отметил эксперт.

Также он считает важным позиционирование самого главы МВД.

«Аваков сегодня является одним из потенциальных кандидатов в премьер-министры… Ему важно формировать позитивную личную историю… И тут его личные амбиции работают», — подчеркнул Бортник.

В этой связи он также отметил значительность личностей задержанных: если среди них не окажется представителей правых сил, то это может способствовать восстановлению доверия к Авакову в националистических кругах страны, которое было подорвано после задержаний по делу Шеремета.

Политолог, в частности, обратил внимание на то, что дело Окуевой, тянущееся с осени 2017 года, является одним из «висяков», закрытие которого — дело чести для министра МВД.

Вечером 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде около поселка Глеваха под Киевом неизвестные открыли огонь по машине, в которой ехали командир батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев и его супруга Окуева. Женщина погибла на месте.

Осмаева в 2012 году обвиняли в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина, возглавлявшего тогда правительство России, и главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.