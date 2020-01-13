Кондуктор херсонского троллейбуса №3 во время движения транспорта устроила перепалку с пассажирами на патриотические темы. Об этом на днях сообщила общественная активистка Римма Бараненко на своей странице в Facebook

В Запорожье защитников русского языка обвинили в сепаратизме © Facebook/Константин Брыль

«Этого я уже выдержать не могла и громко спросила: «А что это вы говорите? Люди пошли на фронт — защищать таких, как вы. И умирали за вас, и как вы можете так говорить о государстве, в котором живете?» — написала активистка.

Кондуктор в ответ спросила: «А где это государство?»

«У меня дар речи отняло… Посоветовала кондукторше поехать в другую страну, если эта ее не устраивает, но не поливать грязью на государственной работе государство, на которое работаешь!» — возмутилась Бараненко.

После этого в салоне троллейбуса произошла громкая ссора.

Активистка в результате обратилась к руководству депо с призывом провести профилактическую работу с сотрудниками.