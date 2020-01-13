По ее словам, кондуктор сказала, что на войну «идут только идиоты».
«Этого я уже выдержать не могла и громко спросила: «А что это вы говорите? Люди пошли на фронт — защищать таких, как вы. И умирали за вас, и как вы можете так говорить о государстве, в котором живете?» — написала активистка.
Кондуктор в ответ спросила: «А где это государство?»
«У меня дар речи отняло… Посоветовала кондукторше поехать в другую страну, если эта ее не устраивает, но не поливать грязью на государственной работе государство, на которое работаешь!» — возмутилась Бараненко.
После этого в салоне троллейбуса произошла громкая ссора.
Активистка в результате обратилась к руководству депо с призывом провести профилактическую работу с сотрудниками.